Halo Infinite: il trailer "Carry On" mostra Master Chief finalmente in azione

Halo Infinite continua la sua campagna promozionale a suon di trailer e spot tra live action e computer grafica, in questo caso con un video tutto incentrato su Master Chief in azione sul campo di battaglia, chiamato "Carry On".

Anche questo trailer fa parte della campagna di Microsoft e 343 Industries caratterizzata dal concetto di "become", ovvero "diventa Master Chief", su cui è improntata buona parte della comunicazione promozionale di Halo Infinite. Anche altri video usciti in precedenza, come quello sullo scudo, quello sul rampino e quello sui minatori, sono costruiti in modo tale da rivelare come Master Chief sia il risultato di uno sforzo corale dell'umanità nella lotta ai Covenant, dunque porti con sé tutte le speranze e l'impegno di tanti per salvare la Terra.

Carry On va verso le fasi finali di questa idea, e come il precedente Forever We Fight cha abbiamo visto nelle ore scorse arriva finalmente a mostrare Master Chief in azione, in questo caso con sequenze di combattimento più lunghe e intense. Questo spot è in effetti una sorta di seguito del precedente, visto che riprende i pochi secondi in cui vedevamo il protagonista di Halo Infinite e li espande fino a mostrare l'inizio di un'epica battaglia contro un brute.

È chiaro come, in vista dell'uscita dell'8 dicembre 2021, Microsoft abbia alzato il ritmo per quanto riguarda la comunicazione relativa a Halo Infinite, schierando ora direttamente il protagonista per pubblicizzare il gioco in arrivo. Titolo che peraltro è già giocabile in multiplayer dal 15 novembre, con ottimi riscontri da parte dei giocatori a parte alcune critiche riguardanti il sistema di progressione.