Apple AirPods con custodia: offerta Amazon del Cyber Monday 2021, sotto i 100€

Siamo giunti al Cyber Monday 2021, che chiude il periodo di Black Friday, e su Amazon possiamo trovare in offerta le Apple AirPods con custodia. Lo sconto è di 50€, ovvero del 34%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per queste cuffie è 149€. Di norma, però, questi auricolari sono in vendita sulla piattaforma ad un massimo di 130€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre. Non è la prima volta che viene proposto durante il periodo del Black Friday, ma la precedente offerta è durata poco, quindi vi conviene sfruttare questa fintanto che è disponibile. È venduto e spedito da Amazon.

La custodia si ricarica tramite cavo. Il setup con i dispositivi Apple è semplice e permettono l'attivazione rapida di Siri con il comando "Ehi Siri". L'autonomia, tramite custodia, è di massimo 24 ore. Sono il modello di seconda generazione e hanno una taglia unica. Si tratta del modello più economico.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.