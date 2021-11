Halo Infinite: la playlist Fiesta non sarà più disponibile con la fine dell'evento Tenrai

Con un post su Twitter, 343 Industries ha annunciato che l'evento Fracture: Tenrai del multiplayer di Halo Infinite terminerà domani, 30 novembre. Allo stesso modo anche la playlist Fiesta, introdotta assieme all'evento, non sarà più disponibile. Entrambi torneranno nuovamente attivi durante il corso della Stagione 1.

La beta del multiplayer di Halo Infinite è stata accolta in modo più che positivo da parte dei giocatori, con ottimi numeri quanto a utenti attivi e feedback positivi per gunplay e ritmo di gioco. Quello che invece è piaciuto meno è la progressione del Battle Pass e l'ottenimento di ricompense in Fracture: Tenrai. In particolare le critiche sono rivolte alla velocità di sblocco dei premi e il fatto che gli XP siano legati al completamento di sfide giornalieri e settimanali che richiedono di giocare in un determinato modo o con specifiche armi.

Come già accennato in precedenza sia Fracture: Tenrai che la playlist Fiesta non saranno più disponibili a partire dalle 19:00 italiane di domani, martedì 30 novembre. In ogni caso, come probabilmente già saprete, l'evento tornerà nuovamente disponibile a più riprese nel corso della Stagione 1, con il prossimo appuntamento fissato per gennaio 2022. Allo stesso modo anche Fiesta dovrebbe tornare nel corso delle prossime settimane.

L'evento a tempo limitato Fracture: Tenrai di Halo Infinite presenta 30 tier di ricompense gratuite da sbloccare tramite alcune sfide settimanali, con il premio più succulento rappresentato da un'armatura da samurai. Fiesta, invece, è una modalità slayer a squadre in cui vince chi arriva prima a cinquanta uccisioni, con la peculiarità che ogni giocatore ad ogni respawn ha in dotazione equipaggiamento casuale.

