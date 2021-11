PS5 DualSense Gift Edition: offerta Amazon del Cyber Monday 2021, controller PlayStation 5

Siamo giunti al Cyber Monday 2021, che chiude il periodo di Black Friday, e su Amazon possiamo trovare in offerta un DualSense per PS5 in versione Gift Edition. Lo sconto è di 15€, ovvero del 21%. Il prezzo pieno per il DualSense PS5 è 69.99€. Lo sconto attuale è il migliore per questa edizione. È venduto e spedito da Amazon. Segnaliamo che di norma vi sono poche unità di questi controller, quindi se siete interessati conviene non aspettare e acquistarlo subito.

La Gift Edition del DualSense di PS5 include un normalissimo controller per la console next-gen di Sony. La differenza è solo la scatola, che propone un fiocco rosso: si tratta di un'idea simpatica se volete regalare il controller a qualcuno e volete farlo in modo elegante e speciale. Per il resto, si tratta dello stesso DualSense bianco-nero di sempre.

DualSense PS5 Gift Edition

