Steam: Farming Simulator 22 ha più giocatori attivi di Battlefield 2042

Il lancio di Battlefield 2042 non è stato dei più rosei, come probabilmente già saprete, con i giocatori che si sono lamentati per via di numerosi bug e l'assenza di funzioni presenti nei precedenti capitoli della serie. Farming Simulator 22, invece, sta andando alla grande, tanto che il simulatore al momento su Steam può contare su un picco di giocatori connessi contemporaneamente maggiore.

Come segnala SteamDB, Battefield 2042 ha registrato come picco massimo 105.397 giocatori su Steam, con un picco di 52.524 nelle ultime 24 ore. Farming Simulator 22 al contrario ha raggiunto 105.636 utenti, quindi poco di più, ma nelle ultime 24 ore il picco è stato di 94.744 giocatori. In generale anche nei giorni precedenti il simulatore di vita in campagna ha registrato numeri maggiori, per quanto di base appartenga a un genere un po' più di nicchia, piuttosto larga comunque. Tuttavia, bisogna tenere anche in considerazione che Battlefield 2042 è disponibile anche su Origin, lo store proprietario di EA, quindi è impossibile avere un quadro completo della situazione su PC.

Farming Simulator 22 tra l'altro sta registrando anche ottimi dati di vendita su Steam, tanto che la scorsa settimana è stato il gioco più venduto della piattaforma, battendo Battlefield 2042, ma anche Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 che ha visto le vendite rivitalizzarsi grazie a delle invitanti offerte del Black Friday.

Battlefield 2042 dal canto suo, non è stato accolto benissimo dai giocatori, tanto che è stato uno dei 10 giochi con valutazioni peggiori di sempre su Steam. Numerosi giocatori hanno lamentato bug, carenza di contenuti e l'assenza di alcune funzioni ritenute vitali, come la chat vocale. Gli sviluppatori si sono rimboccati le maniche è stato cercando di correggere il tiro con vari Update, il prossimo in arrivo nei primi giorni di dicembre.