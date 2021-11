Mediaworld Cyber Monday 2021: offerte con spedizione gratis su console, giochi e altro

Come da tradizione, partono oggi le offerte Cyber Monday 2021 di Mediaworld, ormai una tradizione che segue immediatamente la conclusione della settimana del Black Friday appena conclusa, in questo caso con tante offerte che riguardano anche videogiochi e console, oltre ad altri settori dell'elettronica.

Trovate tutto a questo indirizzo sul sito ufficiale MediaWorld, con le promozioni che comprendono anche la spedizione gratis. Per quanto riguarda il settore videogiochi, troviamo la console Nintendo Switch modello standard con Just Dance 2022 a 329 euro, Xbox Series S a 279 euro, il Game & Watch Nintendo di Super Mario Bros. a 34,99 euro, oltre a FIFA 22 per PS4 a 48,99 euro e a 59,99 euro per PS5 e Xbox Series X|S. Su PS5, troviamo Demon's Souls a 49,99 euro, Ratchet & Clank: Rift Apart a 55,99 euro e F1 2021 a 46,99 euro.

Nintendo Switch rimane una delle console più apprezzate in Italia

Tra gli accessori, segnaliamo la presenza del volante Thrustmaster T150 Force Feedback a 149,99 euro invece di 229,99 di listino.

Su altri settori, tra gli smartphone le offerte comprendono Xiaomi Redmi Note 10S a 199,99 euro, Samsung Galaxy Z Fold 3 a 1599 euro (invece di 1949 euro), Xiaomi Redmi Note 9A a 99,99 euro, Motorola Moto g20 a da 64GB a 129,99 euro, Redmi Note 8 2021 a 129,99 euro, Samsung Galaxy A52s 5G a 349 euro e Samsung Galaxy S21 5G a 749 euro, oltre a Samsung Galaxy A12 128GB a 139,99 euro.

In ambito informatica, troviamo Apple MacBook Air 13" 256GB a 969 euro, HP Probook X360 435 a 649 euro, Mediacom Sbook One 4 a 199 euro e iPad Mini 2019 WiFi + Cell a 499 euro. Infine, un'occhiata al settore TV svela Sony XR50X94J da 50 pollici a 999 euro, stesso prezzo dell'LG OLED B16 da 55 pollici, mentre il Samsung Neo QLED QE50QN90A 2021 passa a 899 euro. Molto interessante anche l'LG OLED 48A16 a 899 euro e il C1 da 55 pollici a 1299 euro. Trovate tutto a questo indirizzo.

