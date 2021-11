Monitor 27 pollici fullHD: offerta Amazon del Cyber Monday 2021, schermo da ufficio

Siamo giunti al Cyber Monday 2021, che chiude il periodo di Black Friday, e su Amazon possiamo trovare in offerta un monitor Full HD da 27 pollici e 75 Hz. Lo sconto segnalato è di 48.01€, ovvero del 29%. Il prezzo pieno per questo schermo indicato da Amazon è 168€. Negli ultimi mesi è stato possibile trovarlo in sconto più volte tra i 125 e i 135 euro. Ora, si trova al proprio prezzo minimo sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor è un IPS Full HD con 4 ms di tempo di risposta, con altoparlante integrato, frequenza di aggiornamento pari a 75 Hz e supporta la tecnologia Flicker Free e Low Blue Light. Non è ovviamente un monitor da gaming, ma potrebbe essere adeguato per chi ne ha bisogno per normale lavoro d'ufficio.

Monitor AOC, Full HD da 27 pollici e 75 Hz

