Bioshock 4 si intitolerà Bioshock Isolation e ci saranno due città, per un leak

Un leak, da prendere con i guanti e le pinze, potrebbero aver svelato delle novità sul tanto Bioshock 4. Un leaker ha svelato infatti vari dettagli sul gioco, tra cui il fatto che si intitolerà Bioshock Isolation e che sarà ambientato in due città.

Stando alle informazioni del tweet qui sotto, che mostra anche il possibile logo del gioco, Bioshock Isolation è realizzato con Unreal Engine 5 da veterani di Irrational Games e persone che hanno lavorato su Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 e Deux Ex: Mankind Divided. L'annuncio è previsto per il primo trimestre del 2022, il che non esclude un possibile teaser trailer in occasione dei The Game Awards 2021 della prossima settimana, dato che altre fonti nelle ultime ore hanno parlato di un annuncio relativo a Bioshock 4 entro la fine dell'anno.

Nel tweet qui sotto, invece, viene mostrato quello che sembrerebbe essere un documento interno che mostra la città, o per meglio dire le due città, che faranno da sfondo alle vicende del gioco. La prima viene descritta come libera e prosperosa, mentre la seconda è una città sotterranea isolata e governata da un dittatore.

Le soffiate sono arrivate da Oops Leak, un account aperto di recente e che ha ancora tutto da dimostrare, ma il post è stato retwittato da fonti più note, come Okami Games, quindi quantomeno vale la pena riportarle, ricordandovi in ogni caso di prendere il tutto con le pinze. L'unica informazione di cui siamo abbastanza sicuri, è che il gioco sarà realizzato con Unreal Engine 5, visto che questo dettaglio era stato già confermato da alcuni annunci di lavoro pubblicati da Cloud Chamber.