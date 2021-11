Mario Kart 8 Deluxe batte FIFA 22 e torna in cima alla classifica UK

A diversi anni dal debutto nei negozi, Mario Kart 8 Deluxe è tornato in cima alla classifica di vendite UK nella settimana del Black Friday battendo FIFA 22, che si posiziona al secondo posto. Scivolone per Pokémon Diamante Lucente che scende dal primo al sesto posto.

La scorsa settimana è stata molto particolare per il mercato retail inglese per via delle numerose offerte del Black Friday. I giochi Nintendo Switch hanno venduto oltre due milioni di copie e tra questi primeggia Mario Kart Deluxe 8, anche grazie a un bundle con la console di casa Nintendo che a quanto pare ha venduto come il pane. FIFA 22 come già accennato si è classificato secondo, mentre Minecraft per Nintendo Switch è al terzo posto.

Pokémon Diamante Lucente ha registrato il 57% di copie vendute in meno rispetto alla precedente settimana, scendendo dal primo al sesto posto, mentre Perla Splendente scivola dalla seconda posizione all'undicesima. Allo stesso modo sono usciti dalla top 10 anche Battlefield 2042 (dodicesimo), mentre Metroid Dread addirittura non è più nemmeno tra i 40 giochi più venduti.

In generale, riporta GamesIndustry, la settimana del Black Friday è stata relativamente sottotono in Regno Unito per quanto riguarda le vendite retail, che sono scese del 10% rispetto allo stesso periodo del 2020. La mancanza dei dati vendita delle copie digitali, tuttavia, non permette di avere un quadro completo della situazione.

Di seguito trovate la classifica di vendita UK della settimana conclusasi il 27 novembre 2021:

Mario Kart 8: Deluxe FIFA 22 Minecraft (Switch) Call of Duty: Vanguard Marvel's Guardians of the Galaxy Pokémon Diamante Lucente Just Dance 2022 Animal Crossing: New Horizons Far Cry 6 Mario Party Superstars

