Smartwatch Honor GS Pro: offerta Amazon del Cyber Monday 2021, 44% di sconto

Siamo giunti al Cyber Monday 2021, che chiude il periodo di Black Friday, e su Amazon possiamo trovare in offerta un HONOR Watch GS Pro, uno smartwatch in sconto del 40%, ovvero di 109.69€. Il prezzo pieno per questo smartwatch è 249€, secondo Amazon. In realtà, durante l'anno, non è praticamente mai stato sopra i 199€, con regolari offerta Lampo che ne abbassavano il prezzo. Quello odierno è il prezzo più basso mai proposto sulla piattaforma, pari a una recente offerta Lampo. Il prodotto è spedito da Amazon.

Questo smartwatch è compatibile con iOS fino a iPhone 6, e Android (è segnalata la compatibilità con smartphone Samsung, Moto, Droid, Huawei, LG). Resiste fino a 50 m sott'acqua, propone funzioni di Navigazione e ritorno, GPS, Fitness-Tracker, Cardiofrequenzimetro, Tracker altimetro, permette le chiamate e segnala promemoria. La batteria promette fino a 25 giorni di durata, lo schermo è AMOLED e include oltre 100 modalità di allenamento.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

HONOR Watch GS Pro

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.