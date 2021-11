PlayStation Store: giochi PS5 e PS4 in sconto con le Offerte di Fine Anno

Con la fine delle promozioni del Black Friday, il PlayStation Store da oggi propone un vasto assortimento di sconti per giochi PS5 e PS4 grazie alle Offerte di Fine Anno, arrivate giusto in tempo con il Cyber Monday. I giochi in promozione includono, tra gli altri, Assassin's Creed Valhalla, God of War e Grant Turismo Sport.

La maggior parte delle offerte terminerà alla 00:59 del 23 dicembre. I giochi in offerta sono davvero tantissimi e sarebbe impossibili elencarli tutti in questo articolo. Tra le promozioni troviamo alcuni dei giochi che hanno segnato la scorsa generazione in esclusiva e non, come God of War, Bloodborne GOTY, GT Sport, Persona 5 Royal, Resident Evil 7 e DOOM.

PlayStation Store

Ecco di seguito una piccola selezione delle Offerte di Fine Anno del PlayStation Store:

Potrete consultare l'intero catalogo delle Offerte di Fine Anno del PlayStation Store a questo indirizzo.

Rimanendo in tema, sapevate che The Last of Us 2 è stato il gioco più venduto sullo store di Sony durante il Black Friday 2021?