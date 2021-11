Ubisoft, un Entertainment Center nel 2025 e poi un parco tematico

Ubisoft aprirà un Entertainment Center nel corso del 2025 e poi, più avanti, un vero e proprio parco tematico ispirato alle proprietà intellettuali della casa francese.

Traendo spunto dal Super Nintendo World, appena arricchito con l'espansione di Donkey Kong, l'azienda ha individuato presso gli Studios Occitanie Méditerranée di Béziers, a 40 minuti di macchina da Montpellier, la sede perfetta per dar vita all'ambizioso progetto.

"Studios Occitanie è entusiasta di diventare la prima location per il rivoluzionario concept dell'Entertainment Center di Ubisoft", ha dichiarato Bruno Granja, fondatore degli studi.

"Il gaming è cresciuto al punto da diventare la più importante forma di intrattenimento, dunque ha perfettamente senso una collaborazione con il più grande publisher francese al fine di creare un nuovo tipo di esperienza immersiva che possa celebrare la cultura videoludica."

Stando al comunicato rilasciato da Ubisoft, l'Entertainment Center sarà il primo di una serie di punti dedicati a offrire esperienze interattive basate sui più celebri brand della casa francese, grazie anche al supporto della tecnologia Wander di Alterface.

Come accennato in apertura, c'è inoltre l'intenzione di dar vita a un parco tematico di grandi dimensioni, ma il progetto si trovaa ancora in una fase di definizione e per avere i primi dettagli dovremo dunque attendere.