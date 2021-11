Call of Duty Vanguard aggiornato: dettagli della patch del 18 novembre

Call of Duty Vanguard ha ottenuto un aggiornamento nelle ore scorse e Sledgehammer Games ha pubblicato i dettagli relativi alla patch rilasciata il 18 novembre 2021, che riguardano numerosi aspetti del gioco, tra correzione di bug e bilanciamenti.

Tra questi troviamo, in particolare, l'aggiustamento di un bug che consentiva ai giocatori di ritrovarsi con una quantità di Armor HP decuplicata rispetto allo standard e la sistemazione del glitch dello sprint Gung Ho, che è tornato alla normalità.

Inoltre, è stato corretto anche il glitch della bomba in Search and Destroy che consentiva ai giocatori di vedere quando un nemico disinnescava la bomba.

L'aggiornamento comporta anche alcuni miglioramenti applicati alla modalità Zombie, con l'aggiustamento di un problema che portava all'interazione continuativa con un portale Exfil anche dopo il momento previsto e correggendo lo sblocco del testo MVP Highlight raggiungendo il livello 5 con Solange.

La patch si applica automaticamente all'avvio del gioco e dovrebbe essere già disponibile dalla serata di ieri per tutti i giocatori sulle varie piattaforme. Tra le altre novità troviamo anche dei nuovi bilanciamenti per le armi, come la riduzione dell'effetto dell'ADS Spread e una rimodulazione generale a tutti gli shotgun riguardante raggio d'azione, spread e penalità varie.

Sistemati inoltre vari problemi rilevati sulle sfide, sull'interfaccia e per quanto riguarda Perk, distribuzione dei punti esperienza e altro. Ricordiamo che Call of Duty: Vanguard ha il multiplayer gratis nel weekend, fino al 22 novembre e abbiamo visto anche cinque caratteristiche innovative del comparto audiovisivo.