Call of Duty: Vanguard, multiplayer gratis nel weekend con il lancio della mappa Shipment

Questo fine settimana il multiplayer di Call of Duty: Vanguard sarà gratis su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC da domani fino al 22 novembre, giusto in tempo per il debutto della mappa Shipment.

Il free weekend di Vanguard era stato suggerito da un leak apparso in rete nella giornata di ieri, ma ora è stato confermato ufficialmente dal sito di Call of Duty. Il multiplayer sarà disponibile gratuitamente dalle 19:00 di domani giovedì 18 novembre fino a lunedì 22 novembre su tutte le piattaforme, come download separato dal gioco base.

Durante questo periodo di prova gratuita potrete provare tutte le modalità multiplayer dello sparatutto di Sledgehammer Games, dal classico Deathmatch a squadre fino a Collina dei Campioni, nonché aumentare di livello e sbloccare armi ed equipaggiamento vario. Il free weekend di Call of Duty: Vanguard inoltre arriva giusto in tempo per il debutto della mappa classica Shipment che da oggi è disponibile per tutte le versioni.

È la prima volta nella storia della serie che una prova gratuita arriva così presto dall'uscita del gioco. C'è chi ipotizza che questo sia dovuto alla preoccupazione di Activision per le vendite del gioco, le peggiori mai registrate dalla serie negli ultimi 14 anni, e/o per contrastare il lancio del multiplayer gratuito di Halo Infinite e Battlefield 2042, che debutterà il 19 novembre.

A prescindere dalle motivazioni, si tratta in ogni caso di un'ottima occasione per provare per diversi giorni il multiplayer dello sparatutto di Activision e Sledgehammer Games.