Call of Duty Vanguard: multiplayer gratis fino al 22 novembre contro Halo e Battlefield?

Call of Duty Vanguard potrebbe ottenere già il suo primo weekend gratis questa settimana, a pochi giorni dal suo lancio, in base a informazioni rilevate da alcuni utenti e riferite a una schermata che pubblicizza proprio l'iniziativa per questi giorni e forse per contrastare la concorrenza di Battlefield 2042 e Halo Infinite.

Secondo la schermata in questione, Call of Duty Vanguard dovrebbe ricevere il primo free weekend, ovvero il fine settimana con multiplayer gratis, proprio in questi giorni, dal 18 al 22 novembre 2021, dunque 13 giorni dopo il lancio ufficiale avvenuto il 5 novembre in tutto il mondo, stabilendo una sorta di record per questo tipo di iniziativa.



Se dovesse essere confermato, questo consentirà a tutti di scaricare e accedere alle modalità multiplayer e alla modalità zombie in maniera gratuita, fino al 22 novembre. La Campagna resta fuori dall'iniziativa e non può dunque essere provata all'interno di questi giorni di promozione, ma comunque ci sarebbe abbastanza tempo per testare a dovere il multiplayer senza spendere assolutamente nulla, nonostante il gioco sia uscito veramente da poco tempo.

È facile vedere in questa iniziativa una mossa per controbattere alle nuove uscite: Battlefield 2042 arriverà il 19 novembre, ovvero questa settimana, mentre Halo Infinite ha lanciato il suo multiplayer free-to-play a sorpresa proprio ieri, anticipando di quasi un mese l'uscita ufficiale della Campagna fissata per l'8 dicembre, festeggiando in questo modo il ventesimo anniversario di Xbox.

In tutto questo, Call of Duty Vanguard potrebbe aver bisogno di un'ulteriore spinta per non finire sommerso dalle altre novità e un weekend gratis potrebbe essere una scelta strategica. D'altra parte, abbiamo visto che, nonostante si tratti comunque di un titolo in grado di raggiungere grandi vendite, è stato protagonista del peggior lancio per la serie in 14 anni, nel Regno Unito.