Fortnite offline oggi: aggiornamento 18.40 in arrivo, novità della patch

Fortnite sarà offline oggi in quanto Epic Games ha programmato una manutenzione generale sul gioco e sui server per questa mattina del 16 novembre 2021, con l'arrivo dell'aggiornamento 18.40 e varie novità legate alla patch in questione.

I server dovrebbero essere messi offline proprio in questi minuti, dunque Fortnite non funzionerà a partire dalle ore 10:00 di questa mattina, per un periodo di tempo non specificato ma che solitamente si aggira intorno alle due ore, più o meno.

Fortnite, la skin di Naruto in arrivo

D'altra parte, l'implementazione dell'update v17.40 sembra piuttosto sostanzioso, a giudicare dalle novità applicate.

Con la patch si prepara la strada all'arrivo di vari contenuti previsti in questo periodo all'interno di Fortnite, che comporteranno, oltre a nuove skin ed elementi cosmetici vari, anche collaborazioni molto interessanti: tra queste c'è il crossover con Naruto, che aggiunge nuove skin e personalizzazioni a tema con la celebre serie di Masashi Kishimoto e anche gli elementi legati a Boba Fett, in connessione con la serie Disney+.

Altre novità sono la possibilità di votare tra Flintknock Pistol e Proximity Launcher, elementi legati ai Mech, nuovi eventi e varie altre novità in arrivo all'interno del mondo di Fortnite. Di recente sono emersi dettagli più precisi sui contenuti di Naruto, che prevedono anche le skin di Sasuke, Kakashi e Sakura, oltre al crossover Fortnite X The Book of Boba Fett che vedrà il cacciatore di taglie di Star Wars arriva nel battle royale con uno strano incontro.