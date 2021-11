Halo Infinite: driver e requisiti PC minimi, raccomandati e ultra

Ora che la beta multiplayer di Halo Infinite è disponibile, 343 Industries ha svelato i requisiti di sistema PC ufficiali minimi, raccomandati e ultra, nonché i driver consigliati per giocare la nuova avventura di Master Chief.

Gli sviluppatori raccomandano di giocare Halo Infinite con i driver per GPU più recenti disponibili, che potrete scaricare dai siti ufficiali dei vari produttori. Nello specifico:

AMD : Halo Game Ready Beta Driver (driver ottimizzati per la beta multiplayer, migliorano sensibilmente le performance)

: Halo Game Ready Beta Driver (driver ottimizzati per la beta multiplayer, migliorano sensibilmente le performance) Nvidia : 496.49 o successivi

: 496.49 o successivi Intel: tutti i driver disponibili (al momento le GPU Intel non sono supportate ufficialmente)

Halo Infinite, la beta del multiplayer è disponibile da ieri sera

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, di seguito trovate i setting bassi (minimi), medi, alti (raccomandati) e ultra di Halo Infinite:

Minimi

OS : Windows 10 RS5 x64 1809 (update ottobre 2018)

: Windows 10 RS5 x64 1809 (update ottobre 2018) CPU : AMD Ryzen 5 1600 o Intel i5-4440

: AMD Ryzen 5 1600 o Intel i5-4440 GPU : AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti

: AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti VRAM : 4+ GB

: 4+ GB RAM : 8+ GB

: 8+ GB SSD: 50+ GB

Medi

OS : Windows 10 19H2 x64 1909 (Update novembre 2019)

: Windows 10 19H2 x64 1909 (Update novembre 2019) CPU : AMD Ryzen 5 2600 o Intel i5-9500

: AMD Ryzen 5 2600 o Intel i5-9500 GPU : AMD RX 5500 XT (8GB) o Nvidia GTX 1660 (6GB)

: AMD RX 5500 XT (8GB) o Nvidia GTX 1660 (6GB) VRAM : 6+ GB

: 6+ GB RAM : 8+ GB

: 8+ GB SSD: 50+ GB

Raccomandati



OS : Windows 10 19H2 x64 1909 (update novembre 2019)

: Windows 10 19H2 x64 1909 (update novembre 2019) CPU : AMD Ryzen 7 3700X o Intel i7-9700k

: AMD Ryzen 7 3700X o Intel i7-9700k GPU : AMD RX 5700XT o Nvidia RTX 2070

: AMD RX 5700XT o Nvidia RTX 2070 VRAM : 8+ GB

: 8+ GB RAM : 16+ GB

: 16+ GB SSD: 50+ GB

Ultra

OS : Windows 10 19H2 x64 1909 (update novembre 2019 update)

: Windows 10 19H2 x64 1909 (update novembre 2019 update) CPU : AMD Ryzen 9 5900X o Intel i9-11900k

: AMD Ryzen 9 5900X o Intel i9-11900k GPU : AMD 6800 XT o Nvidia RTX 3080

: AMD 6800 XT o Nvidia RTX 3080 VRAM : 10+ GB

: 10+ GB RAM : 16+ GB

: 16+ GB SSD: 50+ GB

Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One e PC dall'8 dicembre. Al lancio sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Il comparto multiplayer è disponibile da ieri sera come beta aperta a tutti e sta già ottenendo un ottimo successo su Steam.