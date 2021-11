Fortnite X Naruto: trailer del crossover presenta le skin dei ninja della Foglia

Oggi su Fortnite arriveranno i ninja del Villaggio della Foglia e per l'occasione Epic Games ha pubblicato un nuovo trailer, dove finalmente possiamo vedere in azione Naruto, Kakashi, Sasuke e Sakura.

Nel filmato possiamo vedere Naruto e compagni in procinto di gustarsi una ciotola di ramen, quando all'improvviso appare un gigantesco e minaccioso mostro a guastare il loro pasto. A questo punto Sasuke, Kakashi, Sakura e un "intruso cartoonesco" entrano in azione per sconfiggere il nemico, mentre Naruto attiva la sua celebre tecnica della moltiplicazione e ne approfitta per gustarsi il suo tanto adorato ramen.

Il nuovo crossover tra Fortnite e Naruto sarà disponibile da oggi, martedì 16 novembre, al termine della manutenzione dei server attualmente in corso in vista dell'aggiornamento 18.40.

La collaborazione include le skin del Team 7 del Villaggio della Foglia e ovviamente anche una serie di oggetti per la personalizzazione del vostro avatar virtuale a tema Naruto, tra cui attrezzi ninja, come i kunai, e un adorabile peluche di Pakkun, il segugio di Kakashi. Il crossover potrebbe introdurre anche altre novità, come ad esempio modalità a tempo limitato, ma per saperne di più non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Epic Games.

Rimanendo in tema, il prossimo mese su Fortnite arriverà anche un crossover con The Book of Boba Fett.