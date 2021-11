Call of Duty Vanguard: peggior lancio per la serie in 14 anni, nel Regno Unito

Abbiamo visto come Call of Duty Vanguard abbia subito un crollo nelle vendite ma non era ancora chiara l'entità di questo calo, ebbene possiamo averne un'idea più precisa pensando che si tratta del peggior lancio per un capitolo della serie in 14 anni, per quanto riguarda il Regno Unito.

Come riportato in precedenza, sempre per quanto riguarda i dati relativi all'UK, per Call of Duty Vanguard si sono rilevate vendite crollate del 40% e il fatto che su PS5 e PS4 si concentra il 57% delle vendite al lancio, ma c'è un'altra informazione piuttosto significativa che arriva da VGC, in base a varie fonti legate all'analisi del mercato, ovvero che quello di Call of Duty Vanguard è il peggior lancio per la serie nel Regno Unito dai tempi del primo Call of Duty: Modern Warfare, uscito nel 2007.

Dal 2007 in poi, tutti i capitoli di Call of Duty hanno avuto un lancio migliore di Vanguard nel Regno Unito, con il record ancora spettante a Call of Duty: Black Ops del 2010, che aveva venduto il 200% in più rispetto al nuovo capitolo, ma anche titoli che sono sempre stati considerati meno di successo, come Call of Duty: Ghosts e Call of Duty: Infinite Warfare, erano riusciti a totalizzare vendite superiori, rispettivamente del 52% e del 16% rispetto al nuovo titolo.

In ogni caso, per quanto negativi, i numeri indicano comunque che quello di Call of Duty Vanguard è il secondo lancio migliore nel Regno Unito nel 2021, dopo quello di FIFA 22, con il titolo che è comunque risultato primo nella classifica settimanale. Tuttavia, è chiaro come la serie stia affrontando un momento di flessione, forse dovuto alla stanchezza del pubblico nei confronti di un brand spinto a cadenza annuale da molto tempo.