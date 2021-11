Fantasy Life Online chiuderà i battenti a breve, uscita occidentale a rischio?

Fantasy Life Online a quanto pare chiuderà i battenti a breve in Giappone, per la precisione i server del mobile game verranno spenti il 15 dicembre; tuttavia non è chiaro se ciò avrà o meno un impatto sull'eventuale uscita occidentale del gioco.

Giorni fa si parlava appunto di una uscita anche in occidente per Fantasy Life Online e di una beta imminente, anche se l'annuncio di Boltrend Games non ha ancora avuto un seguito.

Il comunicato di Level-5 è invece piuttosto chiaro: "Fin dal lancio ci siamo impegnati nell'offrire un'esperienza di gioco coinvolgente per gli utenti, ma siamo giunti alla conclusione che sarebbe difficile mantenere questi standard andando avanti e deciso quindi di interrompere il servizio."

Parole che lasciano ben pochi dubbi sul futuro di Fantasy Life Online, e in effetti è difficile immaginare una versione occidentale del gioco indipendente da quella giapponese, curata magari da un altro team di sviluppo.

Le tempistiche di questi annunci, tuttavia, sono bizzarre: se solo qualche settimana fa si pensava a un lancio occidentale, com'è possibile che ora si sia giunti alla decisione di chiudere tutto?