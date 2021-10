Fantasy Life Online in uscita anche in occidente, finalmente: a breve una beta

Fantasy Life Online farà finalmente il proprio debutto anche in occidente: sebbene il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale, Level-5 ha annunciato una closed beta che si svolgerà su Android dal 28 ottobre al 5 novembre in determinati paesi: Canada, Australia, Malesia, Finlandia, Romania e Argentina.

Capace di totalizzare nel giro di poche settimane tre milioni di download in Giappone, Fantasy Life Online non è ancora uscito dai confini nipponici, riflettendo le politiche di Level-5 che sembrano guardare con maggiore attenzione al mercato interno, a discapito di USA ed Europa.

Considerando il periodo della closed beta e il fatto che si svolgerà successivamente anche una open beta per tutti gli utenti, senza limitazioni, immaginiamo che il lancio occidentale del gioco non avverrà comunque prima del prossimo anno.

Disponibile in Giappone dal 2018, Fantasy Life Online ripropone il franchise targato Level-5 nato su Nintendo 3DS, con un episodio mobile a vocazione online realizzato per i dispositivi iOS e Android.

In origine il progetto era stato pensato come un tradizionale sequel di Fantasy Life (qui la recensione), ma una serie di ritardi e ripensamenti lo hanno trasformato in qualcosa di diverso, allontanandolo peraltro dalle piattaforme Nintendo.