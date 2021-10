Bloodborne PSX, il demake riproduce ora il prologo completo

Bloodborne PSX, ovvero il particolare progetto di "demake" del celebre action RPG per PS4 trasformato in un gioco per PS1, prosegue il suo sviluppo e ora ha un prologo completo, visibile nel nuovo video pubblicato di recente.

Bloodborne PSX è un progetto che prosegue da tempo e già lo scorso marzo ne avevamo visto un frammento con il Chierico Bestia, ma in questo caso il gameplay è più ricco e lungo, facendo vedere diversi aspetti del gioco a partire dall'editor del personaggio fino a tutta la parte iniziale.

Vengono ripresi in maniera fedele i contenuti della fase di apertura di Bloodborne, ma tutti ovviamente filtrati attraverso la particolare visione da gioco per la prima PlayStation come grafica, dunque con modelli poligonali molto scarni, texture grezze, risoluzione estremamente bassa e consistenza del 3D alquanto labile, ma l'effetto è davvero notevole.

Quello che riesce piuttosto bene alla sviluppatrice Lilith Walther, che si sta impegnando in questo progetto amatoriale dal 2017, è il fatto di trasferire l'atmosfera tipica di Bloodborne in questo particolare contesto tecnologico, mantenendone diversi aspetti originali in maniera fedele pur stravolgendone l'aspetto.

Si tratta, in ogni caso, di un demake a tutti gli effetti e non di un progetto sviluppato veramente sull'hardware di PS1: Bloodborne PSX, nonostante il nome, non gira sulla vecchia console Sony ma è sviluppato su Unreal Engine e, se dovesse essere rilasciato in forma completa, funzionerebbe probabilmente solo su PC.