Bloodborne PSX: il demake prosegue lo sviluppo, scontro con Chierico Bestia svelato

Attualmente è in sviluppo un demake fanmande di Bloodborne, l'amato gioco di ruolo d'azione di FromSoftware e Sony, noto come Bloodborne PSX. Ora, è stato condiviso un update di sviluppo che ha mostrato lo scontro con il boss Chierico Bestia. Potete vedere il video in calce alla notizia, nel tweet della creatrice.

La sviluppatrice spiega anche che vi sono per ora alcuni problemi tecnici. Ad esempio, è stato creato il lanciafiamme, un'arma parecchio utile in varie situazioni. All'interno di Bloodborne PSX l'arma può essere equipaggiata, usata e potenziata; c'è però un problema: utilizzarla per il momento causa un calo del frame rate enorme.

Bloodborne Demake sarà realtà?

Lo scontro con il Chierico Bestia funziona perfettamente. La creatura di Bloodborne PSX si comporta come la versione originale, è possibile usare armi, cure e oggetti da lancio come le molotov. Entrando nella bossfight e battendo il nemico è possibile ottenere Insight.

Di recente Bloodborne è spesso al centro dell'attenzione. Si parla infatti di una versione PS5 e PC del gioco, che possa portare l'avventura a 60 FPS. Il modder e dataminer Lance McDonald ha creato una patch non ufficiale per i 60 FPS su PS4, ma per istallarla bisogna seguire procedimenti non semplici per i normali giocatori.