Farming Simulator: GIANTS Software ha deciso di diventare indipendente

GIANTS Software, l'azienda svizzera celebre per i Farming Simulator, ha deciso di diventare completamente indipendente. Per questo motivo si è costruita una rete di partnership a livello globale per continuare a portare i suoi negozi in tutto il mondo. In Italia, per esempio, ha stretto un accordo con Digital Bros. Si tratta di una scelta di continuità, dato che il distributore italiano era colui che li seguiva anche in passato.

"Abbiamo fatto molta strada da quando, l'anno scorso, abbiamo deciso di intraprendere l'attività di pubblicazione dei nostri prodotti", ha dichiarato Boris Stefan, Head of Publishing di GIANTS Software dopo aver creato un team ben coordinato all'interno dell'azienda nel 2020. "La nostra preparazione ci ha permesso di stringere accordi commerciali con partner eccellenti che non solo si adattano perfettamente al nostro marchio, ma che sono dedicati e vantano una grande esperienza nel settore. Insieme, ci proponiamo di portare Farming Simulator a tutti i giocatori del mondo, ovunque si trovino".

Grazie a questa rete mondiale di partner, che vanta Digital Bros per il mercato italiano, e al proprio team editoriale, GIANTS Software amplierà le sue attività editoriali in futuro e pubblicherà i prodotti di altri sviluppatori.