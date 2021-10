A Boy and his Blob per Nintendo Switch ha una data di uscita

A Boy and his Blob ha una data di uscita su Nintendo Switch: la riedizione dell'avventura a base platform pubblicata originariamente nel 2009 su Wii sarà disponibile dal 4 novembre via eShop, al prezzo di 14,99€.

"Siamo felici di annunciare questa nuova versione Nintendo Switch del gioco, che segna per noi l'inizio di un impegno a lungo termine con l'universo di A Boy and His Blob", aveva dichiarato il senior vice president of business development di Ziggurat, Michael Devine, contestualmente all'annuncio di A Boy and His Blob per Nintendo Switch.

"Titoli come questo spuntano solo una volta ogni tanto e siamo assolutamente entusiasti di poter continuare il viaggio del Blob insieme ai nostri amici di WayForward per raggiungere un pubblico nuovo ma anche ritrovare quelli che già conoscono il gioco."

Protagonista di A Boy and his Blob è un ragazzino che stringe appunto amicizia con un blob alieno che può assumere quindici differenti forme: torneranno utili per risolvere i puzzle ambientali che caratterizzano la campagna del gioco.

Naturalmente sarà interessante capire quanti e quali miglioramenti siano stati apportati all'esperienza, sia dal punto di vista tecnico che delle meccaniche, per avvicinarla agli standard odierni.