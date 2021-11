PS5 ha quasi doppiato Xbox Series X/S nelle vendite, secondo alcune stime

Stando alle stime fatte dalla compagnia Ampere Analysis, le vendite complessive di PS5 a settembre 2021 hanno quasi doppiato quelle di Xbox Series X e S. Si parla di 12,8 milioni di unità per la console di Sony e di 6,7 milioni per la console di Microsoft. Nintendo Switch, invece, avrebbe venduto 89,7 milioni di unità.

Attenzione perché parliamo di vendite effettive ai clienti, non di unità distribuite nei negozi. Secondo Ampere, tra giugno e settembre 2021, sono state vendute 3,24 milioni di PS5, 1,36 milioni di Xbox Series e 3,91 milioni di Nintendo Switch. Naturalmente è anche giusto ribadire che parliamo di stime e che, quindi, i dati possono differire da quelli ufficiali.

Sempre Ampere Analysis ha rilevato che in alcuni territori chiave, Xbox Series S potrebbe aver venduto più di Series X. Importante notare come PS5 e Xbox Series X facciano segnare costantemente il tutto esaurito quando arrivano nei negozi, segno che comunque la domanda è molto alta per entrambe le console. Detto questo, è innegabile che in termini di vendite hardware PS5 sembra avere una marcia in più.