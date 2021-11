Pokémon GO: annunciata una collaborazione con Ed Sheeran

Il celebre cantautore britannico Ed Sheeran a sorpresa ha annunciato una collaborazione con Pokémon GO. Al momento i dettagli sono ancora avvolti nel mistero, ma potrebbe dare vita a un evento particolarmente interessante e inedito per i giocatori del gioco mobile di Niantic.

L'annuncio è arrivato dal profilo Twitter dello stesso Sheeran con un immagine in cui sono riportati il suo nome e il logo di Pokémon GO, ma senza nessun dettaglio particolarmente rilevante sui dettagli di questa inattesa collaborazione.

Considerando il successo delle esibizioni di artisti di fama internazionale del calibro di Ariana Grande e Marshmello su Fortnite, forse anche Niantic proverà a proporre un concerto virtuale all'interno di Pokémon GO, magari sfruttando in modo originale le meccaniche presenti nel gioco. Difficile dirlo, per saperne di più non ci resta che attendere novità ufficiali direttamente da Ed Sheeran e Niantic, che dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo Pokémon GO sta proponendo tanti eventi durante il mese di novembre, ad esempio ieri ha dato il via a quello dedicato al lancio dei remake Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.