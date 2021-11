Xbox Series S potrebbe aver venduto più di Series X in alcuni territori chiave

Stando ai dati diramati dalla compagnia Ampere Analysis, Xbox Series S potrebbe aver venduto più di Xbox Series X in alcuni territori chiave. Uno dei motivi è sicuramente il prezzo inferiore rispetto alla sorella maggiore, ma va anche considerata l'estrema difficoltà di trovare una Series X nei negozi, che ha portato molti a ripiegare su Series S.

Secondo il ricercatore Piers Harding-Rolls di Ampere, la strategia di Microsoft di differenziare l'offerta delle Series si è rivelata vincente proprio in virtù dei problemi con le scorte, dovuti alla crisi dei semiconduttori.

Il successo di Xbox Series S, che è una console solo digitale, ha avuto un grosso impatto sulle vendite digitali di Xbox con proporzioni molto diverse rispetto a quanto avviene su PS5, come dimostrato anche dall'ultimo dato emerso su Call of Duty: Vanguard per il mercato inglese.

In passato Phil Spencer aveva dichiarato di aspettarsi vendite maggiori di Xbox Series S rispetto a Series X nell'attuale ciclo generazionale. Per la fine di settembre 2021, Ampere stima che siano state vendute 6,7 milioni di console Xbox Series, contro i 12,8 milioni di PS5.