Ryu Ga Gotoku, lo studio degli Yakuza, è al lavoro su di una nuova proprietà intellettuale

Intervistato dalla rivista giapponese Famitsu, Masayoshi Yokoyama ha svelato che il suo studio, Ryu Ga Gotoku, sta lavorando a una nuova proprietà intellettuale. Parliamo degli autori della serie Yakuza e della più recente serie Judgment.

In realtà è già stato confermato un seguito di Yakuza: Like a Dragon, mentre per Judgment la situazione è più nebulosa, dopo la discussione con l'agenzia che gestisce l'attore che interpreta il protagonista, Takuya Kimura.

Yokoyama non ha dato certezze in merito, ma da quello che si è capito Sega sta cercando di appianare le divergenze di vedute sulla versione PC, che se ricordate è l'oggetto del contendere. Di base l'agenzia non vuole che le fattezze del protagonista vengano alterate dagli utenti tramite mod, ma Sega considera il mercato PC troppo importante per rinunciarci.

Per il resto non sono state fornite informazioni sulla nuova proprietà intellettuale, che a questo punto potrebbe essere qualsiasi cosa, conoscendo anche l'estro di Ryu Ga Gotoku. Staremo a vedere cosa verrà fuori. Si spera qualcosa di eccentrico e di alto livello.