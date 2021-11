ASUS ROG Strix Arion S500: disponibile in Italia l'SSD esterno con velocità fino a 1050 MB/s

ASUS ha annunciato la disponibilità ufficiale per il mercato italiano dell'ASUS ROG Strix Arion S500, un SSD esterno con 500 GB di capacità e un look aggressivo che sfrutta la connettività USB-C Gen 2 per arrivare fino a 1050 MB/s di velocità di trasferimento.

Offerta Amazon ASUS ROG Strix Arion S500 SSD Portatile, USB-C 3.2 Gen 2, Capacità 500 GB, NVMe SSD, Velocità di Trasferimento Fino a 1... € 139,9 € 119,99 Vedi

Offerta

Lo chassis Arion, disponibile anche in versione stand alone che consente di trasformare in dischi esterni qualsivoglia SSD M.2 NVMe, è tutto in alluminio, comprende un pad termico incorporato e include un'efficace illuminazione RGB, ovviamente compatibile con la tecnologia Aura Sync. Dentro invece c'è un'unità Phison da 500 GB con velocità massima 1050 MB/s che sfrutta memoria DRAM e un'ampia cache SLC per garantire prestazioni consistenti con il trasferimento di grossi quantitativi di dati.

L'ASUS ROG Strix Arion S500 promette prestazioni consistenti grazie a un'ampia cache SLC

Lato software troviamo invece protezione dati AES a 256 bit, software NTI Backup Now EZ con funzione di recupero dati e ASUS ROG SSD Dashboard che permette di controllare illuminazione e altri parametri. Tutto al servizio di un SSD disponibile da alcune settimane su Amazon, ma che con il lancio italiano è sceso a un prezzo di 119,99 euro contro quello consigliato di 139,90 euro. Di seguito le caratteristiche tecniche dell'ASUS ROG Strix Arion S500:

Scheda tecnica ASUS ROG Strix Arion S500