Meta Oculus Quest 2: vendite per 10 milioni di unità, dice Qualcomm

Oculus Quest 2, l'ultimo visore VR prodotto da Meta, avrebbe totalizzato finora vendite per 10 milioni di unità, stando a quanto riferito da Qualcomm durante l'ultimo investor day.

Già alcuni mesi fa si parlava del successo di Oculus Quest 2, con vendite superiori a tutti gli altri Oculus insieme, e qualche ora fa la cosa è stata in qualche modo confermata da Cristiano Amon, CEO dell'azienda.

"Le nostre tecnologie sono il biglietto di ingresso per il metaverso", ha dichiarato Amon, sottolineando gli sforzi di Qualcomm al fine di svolgere un ruolo da protagonista nell'ambito delle piattaforme VR e AR.

Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulle vendite ufficiali di Oculus Quest 2, ma in quanto partner hardware è chiaro che Qualcomm è in possesso di informazioni attendibili in proposito, dunque possiamo dare la notizia dei 10 milioni di unità praticamente come assodata.

Sembra dunque che Facebook... pardon, Meta abbia finalmente indovinato la formula vincente per la realtà virtuale, nella forma di un dispositivo stand alone versatile e potente. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Oculus Quest 2.