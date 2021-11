Halo Infinite, la campagna co-op non uscirà prima di maggio 2022, la Forgia ancora dopo

Tra tante ottime impressioni su Halo Infinite, emerge anche una notizia meno positiva, che a dire il vero è soprattutto una conferma di ciò che era già ampiamente sospettato, ovvero che la Campagna cooperativa arriverà non prima di maggio 2022, con la Forgia prevista ancora più tardi.

La questione era già piuttosto chiara dallo slittamento della seconda stagione del multiplayer di Halo Infinite, che ha portato a un'estensione della prima stagione, Heroes of Reach, fino alla primavera del 2022.

La Campagna co-op era infatti prevista arrivare in corrispondenza con la seconda stagione e probabilmente questo rimane il programma di 343 Industries.

La questione è stata ulteriormente confermata da Joseph Staten del team di sviluppo, il quale ha sostanzialmente ribadito tale intenzione, anche se ha aggiunto che le cose potrebbero anche cambiare. In ogni caso, non dobbiamo aspettarci la Campagna cooperativa di Halo Infinite prima di maggio 2022.

"Quando abbiamo parlato della campagna cooperativa e della Forgia abbiamo affermato che il nostro obiettivo era di rilasciare la prima durante la Stagione 2 e la seconda con la Stagione 3. Sì, abbiamo esteso la Stagione 1, dunque i nostri obiettivi rimangono gli stessi per il resto, ovvero di rilasciare la co-op con la Stagione 2 e la Forgia con la Stagione 3. Questi restano i nostri obiettivi. Non possiamo ancora impegnarci su date precise al momento, perché come stiamo vedendo dalla beta multiplayer in corso, altre cose potrebbero assumere la priorità nel frattempo", ha riferito Staten.

La Season 1 del multiplayer di Halo Infinite è stata estesa fino all'1 maggio 2022, dunque possiamo aspettarci che, da tale data in poi, possa arrivare anche la Campagna Cooperativa, mentre è più difficile prevedere l'uscita della Forgia, nel 2022 inoltrato. Nel frattempo, abbiamo pubblicato questa mattina il provato della Campagna di Halo Infinite.