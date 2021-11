Halo Infinite, multiplayer: Stagione 1 estesa fino a maggio, season 2 rinviata

343 industries ha annunciato che la Stagione 2 del multiplayer di Halo Infinite è stata rinviata. In compenso, la season 1, Heroes of Reach, è stata estesa fino al 2 maggio del 2022 e avrà contenuti aggiuntivi rispetto a quelli pianificati in passato.

Le varie stagioni del multiplayer di Halo Infinite dovrebbero durare tre mesi ciascuna, ma Joseph Staten di 343i spiega che gli sviluppatori hanno deciso di estendere la durata della prima a sei mesi, in modo che la Stagione 2 raggiunga gli elevati standard qualitativi prefissati dallo studio, al tempo stesso permettendo uno sviluppo sostenibile. In ogni caso, 343 Industries non si limiterà semplicemente ad allungare la durata della Stagione 1, ma aggiungerà anche nuovi eventi e contenuti.

"Abbiamo preso la decisione di estendere la Stagione 1 per darci più tempo per assicurarci che la Stagione 2 soddisfi i nostri elevati standard qualitativi e in modo tale che possiamo finire lo sviluppo della season 2 in modo sano e sostenibile per il nostro team", afferma Staten.

"È importante sottolineare che con l'estensione della Stagione 1 non stiamo solo allugando i nostri piani originali per questa season. Abbiamo colto questa occasione per aggiungere ulteriori eventi, oggetti di personalizzazione e altri contenuti alla Stagione 1 per renderla un'esperienza ancora più ricca dall'inizio alla fine. Ad esempio a partire da oggi fino alla prima settimana dal lancio, potrete loggare su Halo Infinite e sbloccare una collezione gratuita a tema con il ventesimo anniversario."

"L'evento di apertura della Stagione 1, "Fracture: Tenrai", inizierà il 23 novembre. Questo sarà la prima di molteplici opportunità per ottenere i pezzi di armatura in stile samurai della Stagione 1 e altri oggetti per la personalizzazione."

Rimanendo in tema, ora che la beta multiplayer è disponibile per tutti i giocatori, 343 Industries ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Halo Infinite e i driver raccomandati.