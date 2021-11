PlayStation Plus novembre 2021: nuovo bonus gratis a sorpresa da oggi su PS4 e PS5

Gli utenti PS Plus a novembre 2021 possono sbloccare gratis il Bonus Pack 4 di Brawlhalla, disponibile a questo indirizzo in esclusiva per gli abbonati, contenente i seguenti elementi:

Abbiamo visto già i giochi gratis PS4 e PS5 all'interno dei PS Plus di novembre 2021 , ma a questi da oggi si aggiunge anche un pacchetto gratuito per Brawlhalla , action game multiplayer che può ricordare per diverse caratteristiche il celebre Smash Bros ma che ha raggiunto una notevole notorietà in questi anni.

PlayStation Plus arricchisce ulteriormente la sua offerta per il mese di novembre 2021 con un nuovo bonus a sorpresa , disponibile da oggi su PS4 e PS5 per tutti gli abbonati al servizio Sony, oltre a quelli già annunciati in precedenza.

Anche il gioco base è gratuito, dunque praticamente non ci vuole nulla per sfruttare anche quest'altro bonus di novembre 2021 e potrebbe essere un'ottima occasione per sperimentare il gioco, per il quale vi rimandiamo alla recensione di Brawlhalla pubblicata l'anno scorso.

Ricordiamo che i giochi gratis PS Plus di novembre 2021 sono Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Knockout City e First Class Trouble per PS4 e PS5 e ben tre giochi PlayStation VR con The Walking Dead Saints & Sinners, Until You Fall e The Persistence.