PS Plus: giochi gratis PS4 e PS5 di novembre 2021 disponibili da oggi, con trailer

I giochi gratis per PS5, PS4 e PSVR di novembre 2021 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, sono disponibili da oggi, come annunciato da Sony. Quindi nel caso rientriate nella categoria, potete andare a scaricare i sei giochi sin da subito. Ancora, qui? Cosa state aspettando?

Per festeggiare, Sony ha anche pubblicato un trailer che mostra tutte le novità in azione. Lo trovate in testa alla notizia.

I giochi gratis di PlayStation Plus di novembre 2021 sono: The Persistence (PS VR), The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition (PS VR), Until You Fall (PS VR), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per PS4, First Class Trouble per PS5 e PS4 e Knockout City per PS5 e PS4.

Si tratta di un offerta decisamente varia, che va da un gioco di ruolo d'azione puro, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, passando per un titolo online molto apprezzato come Knockout City, per arrivare a un gioco sociale ispirato ad Among US come First Class Trouble, che potrebbe trovare il successo proprio grazie all'inclusione nel Plus.

Naturalmente il piatto forte del mese sono i tre giochi extra per PlayStation VR, che mostrano il rinnovato interesse di Sony per questa tecnologia. Del resto presto dovrebbe essere presentato il visore PlayStation VR di seconda generazione, quindi è chiaro che la multinazionale giapponese non può che premere in tal senso.

Ma ora bando alle ciance e via di download. Potete scaricare i giochi con relativa calma, visto che saranno disponibili fino al 6 dicembre.