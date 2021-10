PlayStation Plus, novembre 2021: giochi PS5, PS4 e PSVR gratis annunciati

Gli abbonati PlayStation Plus gioiscano, perché stanno per arrivare i giochi PS5, PS4 e PSVR gratis di novembre 2021. si aggiorna a ottobre 2021 con una nuova mandata di giochi PS5 e PS4 gratis. Questo mese Sony ha deciso di abbondare, regalando ben sei giochi: The Persistence (PS VR), The Walking Dead: Saints & Sinners - Standard Edition (PS VR), Until You Fall (PS VR), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per PS4, First Class Trouble per PS5 e PS4 e Knockout City per PS5 e PS4.

Per alcuni dei giochi annunciati mancava solo l'ufficializzazione, dopo la fuga di notizie degli scorsi giorni che li aveva svelati in anticipo. Ora sappiamo che quella lista era buona.

Il download dei nuovi titoli gratuiti per gli abbonati a PS Plus sarà effettuabile da martedì 2 novembre 2021, data che segnerà la fine della disponibilità gratuita dei giochi di ottobre 2021, ossia Hell Let Loose per PS5, Mortal Kombat X per PS4 e PGA Tour 2K21 per PS4. I giochi PS4 e PS5 di novembre saranno scaricabili fino al 6 dicembre 2021. I giochi PS VR saranno disponibili fino al 3 dicembre.