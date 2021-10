Bright Memory Infinite: data di uscita su PC svelata da un trailer gameplay spettacolare

Il team di sviluppo di Bright Memory Infinite ha condiviso un nuovo trailer gameplay che indica la data di uscita della versione PC del gioco: 11 novembre 2021. A seguire, in una data non meglio definita, arriverà la versione Xbox Series X.

Inoltre, è stato indicato che chiunque abbia acquistato Bright Memory su PC entro la data di uscita di Bright Memory Infinite, riceverà quest'ultima versione in versione gratuita. Il gioco sarà disponibile su Steam e GOG. Il primo gioco costa attualmente 8.19€, mentre secondo il comunicato ufficiale Infinite costerà 19.99 dollari (la cifra in euro sarà simile). Conviene quindi acquistare ora la versione base per ottenere Infinite a costo zero.

La descrizione ufficiale del prodotto recita: "Bright Memory: Infinite espande l'esperienza di combattimento viscerale del suo prequel Bright Memory, che ha entusiasmato centinaia di migliaia di giocatori su Steam e Xbox Series. Utilizza pistole, lame e abilità speciali che alterano il tempo e la gravità per uccidere bestie mitologiche e soldati futuristici in modo brutale".

"Nell'anno 2036, uno strano fenomeno per il quale gli scienziati non riescono a trovare alcuna spiegazione si è verificato nei cieli di tutto il mondo. La Supernatural Science Research Organization (SRO) ha inviato degli agenti in varie regioni per indagare su questo fenomeno. Ben presto si scopre che questi strani avvenimenti sono collegati a un mistero arcaico - una storia ancora sconosciuta di due mondi, che sta per venire alla luce..."

Bright Memory: Infinite supporta DLSS, riflessi ray-traced, ombre e illuminazione globale, insieme a NVIDIA Reflex per ridurre al minimo la latenza "per un'esperienza indimenticabile." Il doppiaggio sarà in inglese e giapponese, mentre i sottotitoli in italiano.

Ecco anche nuove immagini per lo sparatutto fantascientifico.