Bright Memory Infinite, nuove immagini per lo sparatutto fantascientifico

Bright Memory Infinite torna a mostrarsi in alcune nuove immagini da parte del team FYQD, che mostrano gli ulteriori progressi fatti dagli sviluppatori su questo interessante sparatutto fantascientifico, a base di Unreal Engine 4.

Dopo il trailer della versione PC con Nvidia RTX pubblicato lo scorso agosto, in questo caso abbiamo a che fare solo con tre immagini, che tuttavia dimostrano come i lavori proseguano e il progetto resti sempre molto vivo presso il team cinese.



Bright Memory Infinite è un FPS basato su Unreal Engine 4, che si presenta tecnicamente notevole: oltre a un utilizzo intenso di effetti e caratteristiche dell'engine di Epic Games, il gioco sfrutta anche diversi elementi tecnologici Nvidia come ray tracing tra riflessi, global illumination, ambient occlusion, ombre e altro, oltre al DLSS.

Oltre all'uso delle armi da fuoco, sono previste anche armi bianche e una serie di attacchi corpo a corpo che richiedono il ricorso a varie abilità fisiche da parte della protagonista, il tutto caratterizzato da una particolare ambientazione futuristica con sbalzi e paradossi spazio-temporali assortiti.

Bright Memory Infinite non ha ancora una data di uscita me è ancora previsto per il 2021, salvo eventuali posticipi. Nei mesi scorsi abbiamo visto anche un trailer di luglio 2021 con tante scene d'azione.