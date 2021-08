Bright Memory: Infinite: un nuovo trailer della versione PC con Nvidia RTX on

Nvidia ha pubblicato un nuovo trailer della versione PC di Bright Memory: Infinite, per mostrare ancora una volta i miglioramenti grafici resi possibili dall'uso delle sue tecnologie RTX. Guardando il filmato vedrete quindi in azione la Global Illumination, DLSS, Ray Tracing e altre tecnologie, che producono un miglioramento netto ed evidentissimo della qualità dell'immagine. Naturalmente non mancano confronti con il gioco senza RTX.

Per il resto, il trailer mostra anche l'esplosivo gameplay di Bright Memory: Infinite, che sembra davvero notevole, almeno dal punto di vista spettacolare. Se volete vedere un cocktail di esplosioni e affettamenti, guardate il filmato in testa alla notizia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Bright Memory: Infinite uscirà anche su Xbox One, Xbox Series X e S e PS4. Se vi interessa, su Steam potete acquistare Bright Memory, che consente di provare il primo livello del gioco e dà accesso alla versione completa, oppure scaricare il Bright Memory: Infinite Ray Tracing Benchmark, che consente di provare gli effetti avanzati del gioco.