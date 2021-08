EA consente l'uso gratis di sue tecnologie per l'accessibilità a tutti gli sviluppatori

EA ha deciso di aprire cinque suoi brevetti su tecnologie per l'accessibilità a tutti, rimuovendo le royalties e consentendo così ad altri sviluppatori di utilizzarle, in modo da espanderne l'implementazione, visto l'ambito importante in cui rientrano.

"Attraverso il nostro impegno sui brevetti, facciamo in modo che ogni sviluppatore nell'industria sia in grado di utilizzare le nostre tecnologie incentrate sull'accessibilità, gratuitamente", ha affermato Electronic Arts con un comunicato stampa ufficiale.

"Chiunque può liberamente utilizzare questi brevetti e implementare le nostre proprietà intellettuali sull'accessibilità nei propri giochi per renderli maggiormente inclusivi", si legge inoltre. L'idea è chiara e lodevole: rendere più facile l'abbattimento delle barriere che possono separare alcuni utenti dall'utilizzo di videogiochi, attraverso la condivisione di tecnologie atte a semplificarne l'accesso.

"Questa iniziativa copre alcune delle nostre tecnologie più innovative, progettate per abbattere le barriere per i giocatori che vivono con disabilità o problemi medici. Questo include problemi alla vista, all'udito, alla comunicazione e alla comprensione".

Nei cinque brevetti troviamo, per esempio, il sistema di ping di adottato in Apex Legends per la comunicazione non verbale tra i giocatori. Le tecnologie sono le seguenti: