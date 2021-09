Hitman: GOTY Edition su GOG scatena polemiche e review bombing, lo store risponde

Hitman: Game of The Year Edition per PC è stato aggiunto al catalogo di GOG, ma ha scatenato subito una grande quantità di polemiche che sono sfociate anche nel classico review bombing da parte degli utenti, tanto da spingere lo store ad agire con una sorta di moderazione sulle recensioni e rilasciare un comunicato ufficiale.

Il problema è che, al contrario dei principi base sanciti dallo "statuto" di GOG, Hitman: Game of The Year Edition ha delle forme di DRM, o quantomeno richiede la connessione online per poter accedere ad alcuni dei suoi contenuti, cosa che contravviene alle regole fondamentali di GOG e ha fatto infuriare non pochi giocatori.

Hitman: Game of the Year raggiunge GOG tra le polemiche

La pagina ufficiale del gioco su GOG riporta, come da tradizione, il fatto che non siano presenti DRM, salvo un avvertimento che specifica come alcune parti necessitino della connessione a internet, ma secondo vari utenti questa comunicazione è stata aggiunta solo in un secondo momento.

In ogni caso, le missioni della storia standard di Hitman possono essere giocate offline e anche quelle bonus, il problema deriva dalle Escalation, che invece richiedono una connessione online. Inoltre, sembra che anche lo sblocco di nuovi equipaggiamenti, le location di partenza e i punteggi possano essere ottenuti solo effettuando la connessione a internet.

Tutto questo è bastato e avanzato per scatenare la protesta, ovviamente sfociata nel classico review bombing del gioco, che ha portato il suo punteggio ad essere 1.4/5. Da parte sua GOG ha risposto invitando gli utenti insoddisfatti a chiedere il rimborso, qualora sia possibile in base all'uso che si è fatto del gioco.

Tuttavia, sembra che la piattaforma abbia anche provvisto a cancellare alcune recensioni negative e controllare il flusso di informazioni sulla pagina, sostenendo di "non tollerare il review bombing", come riferito nel forum ufficiale: "Stiamo esaminando la questione e vi aggiorneremo nelle prossime settimane. Nel caso abbiate acquistato Hitman e non siate soddisfatti di questa versione, potete usare il diritto al rimborso. Allo stesso tempo, sebbene siamo aperti alla discussione costruttiva e ai feedback, non tollereremo il review bombing e rimuoveremo i post che non seguono le nostre linee guida sulle recensioni".

Ricordiamo peraltro che Hitman 2 fa parte dei giochi gratis di PS Plus a settembre 2021.