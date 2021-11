Halo Infinite multiplayer: il tutorial contiene obiettivi e parte della storia

Il multiplayer gratuito di Halo Infinite è disponibile a sorpresa da ieri sera e in molti si sono già lanciati in battaglia all'interno del nuovo gioco 343 Industries e Microsoft, ma non andrebbe sottovalutato il tutorial presente all'interno di questa sezione.

Considerando la lunga attesa che ha caratterizzato il gioco, è probabile che molti giocatori, appena finito il download dei circa 25 GB richiesti per questa sezione di Halo Infinite, si siano lanciati direttamente nelle varie modalità competitive, tra Team Battle e Partita Veloce, trascurando il tutorial, ma potrebbe essere un errore.

Al di là della comodità offerta da un'introduzione graduale alle meccaniche di gioco di Halo Infinite, che può comunque essere utile anche per i più esperti, la modalità addestramento del gioco contiene anche elementi interessanti e importanti per la Campagna e per la progressione del giocatore.

Nella fattispecie, nel corso del tutorial è possibile sbloccare circa 4 obiettivi piuttosto semplici, in quanto posti semplicemente all'interno della progressione standard, oltre ad avere una prima introduzione anche agli elementi narrativi della Campagna, visto che all'interno dell'addestramento vengono introdotte delle parti di storia che verranno poi composte in maniera più organica con l'arrivo del single player.

Nel frattempo, pero la beta multiplayer ha superato New World su Steam tra i titoli più giocati, mentre oggi sono emersi driver e requisiti PC minimi, raccomandati e ultra.