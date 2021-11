Yakuza Like a Dragon per PS4, PS5 e Xbox: Black Friday 2021, offerta Amazon al 67% di sconto

Per il Black Friday 2021, su Amazon è disponibile in offerta la versione Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 di Yakuza Like a Dragon Day ICHI Edition. La versione PS4 è valida per l'upgrade gratuito a PS5. Lo sconto è di 40€, ovvero del 67%. In offerta potete trovare anche la versione fisica per PS5 di Yakuza Like a Dragon, ma costa dieci euro in più. Vista la possibilità di fare l'upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5, non c'è motivo di acquistare la versione più costosa, se non per questioni di collezionismo, se si desidera avere la scatola versione PS5. In tutti i casi, si tratta del miglior prezzo mai proposto su Amazon.

Nella nostra recensione di Yakuza Like a Dragon vi abbiamo detto che: "Yakuza: Like a Dragon è un capitolo bellissimo e controverso della serie SEGA. Una rivoluzione che non ritenevamo necessaria sul fronte del gameplay, e che anzi evidenzia i limiti di una formula che per troppo tempo è rimasta simile a se stessa, ma che viene coadiuvata da una delle migliori trame di sempre, un cast di personaggi strepitoso, un'ambientazione inedita e spettacolare, nonché la classica abbondanza di attività collaterali ad arricchire una campagna di grande spessore. Dotato anche di sottotitoli in italiano, Like a Dragon si prepara ad accogliere con entusiasmo nuovi potenziali fan, che tuttavia continueranno a non sapere cosa si sono persi finora."

Namba e Ichiban, protagonisti di Yakuza Like a Dragon

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.