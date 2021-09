Super Nintendo World: Donkey Kong protagonista della prima espansione del parco

Super Nintendo World, il parco tematico costruito da Nintendo all'interno degli Universal Studios Japan, otterrà una prima "espansione", con una nuova area interamente dedicata a Donkey Kong, altra icona storica per la compagnia di Kyoto, di cui sono emersi alcuni dettagli in queste ore.

La nuova area è ancora in costruzione e richiederà ancora alcuni anni prima di essere completata, ma si tratta di un'espansione enorme, di dimensioni simili a quelli dell'area centrale dedicata a Super Mario e al Regno dei Funghi, a dimostrazione di come il progetto di ampliamento sia di grande portata.

L'apertura della nuova area dedicata a Donkey Kong, d'altra parte, è prevista solo per il 2024, dunque è chiaro che i lavori siano di lunga durata.

Super Nintendo World, mappa schematica dall'alto con le nuove aree previste

Come è possibile vedere dal particolare della mappa con vista dall'alto, l'area gialla è quella dedicata a Donkey Kong ma evidentemente c'è almeno un'altra area quasi di pari grandezza che rimane ancora non occupata e che probabilmente verrà utilizzata per un'altra espansione in futuro.

Super Nintendo World, panoramica sul parco con la nuova area di Donkey Kong

La nuova zona su Donkey Kong replicherà alcune caratteristiche classiche dei giochi sul personaggio in questione e sarà dunque a tema con la giungla, riprendendo la tradizione di Donkey Kong Country oltre ad attrazioni basate sul vecchio gioco arcade, ma non ci sono ancora dettagli precisi al riguardo.

Avevamo già visto lo scorso agosto i primi piani sull'area dedicata a Donkey Kong, che vengono ora ulteriormente precisati. Dopo numerosi posticipi dovuti soprattutto alla pandemia da Covid, Super Nintendo World ha ricevuto finalmente la data di apertura ufficiale e ha avviato l'attività da marzo 2021.