Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Update 4 in trailer e dettagli

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sta per ricevere il nuovo aggiornamento 1.4.0, chiamato anche Update 4 per convenienza, destinato ad apportare parecchie modifiche e novità al gioco, come dimostrato dal trailer di presentazione e dai dettagli diffusi da Capcom.

L'aggiornamento è previsto per il 30 settembre su Nintendo Switch e su PC via Steam, e porterà con sé, oltre a numerose correzioni attraverso una grossa patch, anche alcuni nuovi contenuti che espandono la storia e le avventure da portare a termine all'interno del gioco.

In particolare, tra le novità sono in arrivo due nuovi mostri: Kulve Taroth (alta difficoltà) e Molten Tigrex, con il primo dei due che può essere affrontato solo con una quest in cooperativa. Il 7 ottobre arriverà poi il Dreadking Rathalos, insieme ad ulteriori quest.

Per quanto riguarda le quest aggiuntive, quelle in cooperativa nuove per il 30 settembre sono Fury of the Earth (Time), Oroshi Kirin (Slay) e Dragon Eggs (Explore), con ulteriori previste per il 7 ottobre (Elder Dragon Den, Dreadking & Molten, Dreadking Rathalos e Molten Tigrex). In arrivo anche ulteriori sotto-questa con Go Nuts for Donuts (Special) il 30 settembre, seguita il 7 ottobre da Sky-Rending Roar, King Among Kings e la Special A Meaty Proposition.

Ci sono, insomma, parecchie aggiunte previste nei prossimi giorni per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, oltre alle numerose correzioni e bug fix che arriveranno con la patch in questione, sia su Nintendo Switch che su PC. Da notare inoltre, come aggiunta, che se si ha un Battle Buddy è possibile avviare subito una quest con il compagno di avventure selezionando "Start Now" nel Riders Hub per lanciarsi subito in azione.

Tutto questo arriva dopo le altre aggiunte viste nei mesi scorsi con l'Update 3 e l'Update 2, a dimostrazione di come Capcom stia gestendo in maniera piuttosto attiva il supporto a Monster Hunter Stories 2.