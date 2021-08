Monster Hunter Stories 2: trailer presenta l'update 2, con Kulve Taroth e molto altro ancora

Con un trailer Capcom ha presentato le novità in arrivo con l'Update 2 di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, disponibile gratuitamente da domani, giovedì 5 agosto, per tutti i possessori del gioco. Tra le novità troviamo la nuova missione co-op in cui affrontare la Kulve Taroth, l'aggiunta dell'Ignis Glavenus e il Fulmen Astalos e altro ancora.

Come già annunciato nella roadmap ufficiale, Monster Hunter Stories 2 riceverà nei prossimi mesi un afflusso costante di nuovi contenuti sotto forma di "Free Title Update". Quello in arrivo domani introdurrà una nuova missione co-op in cui affrontare la temibile Kulve Taroth. Il drago anziano è apparso per la prima volta in Monster Hunter World sotto forma di missione Assedio, dando del filo da torcere a milioni di giocatori. Insomma preparate i vostri Monstie migliori, sarà una bella sfida.

Ma le novità non finiscono qui, visto che l'Ignis Glavenus e il Fulmen Astalos verranno aggiunti al già vasto rooster di mostri di Stories 2. Entrambi sono varianti estremamente pericolose del Glavenus e dell'Astalos, quindi probabilmente vi conviene affrontarli solo in una fase avanzata dell'avventura. L'update infine aggiunge numerose missioni evento, sia per il singleplayer che per la co-op.

Se siete nelle fasi iniziali dell'avventura e avete bisogno di una mano, vi consigliamo di leggere la nostra guida al Rituale Sciamanico di Monster Hunter Stories 2.