Offerte Amazon: SSD Samsung 980 Pro, 2 TB e 7.000 MB/s compatibile con PS5 in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD Samsung MZ-V8P2T0B 980 PRO (NVMe M.2) interno da 2 TB e 7.000 MB/s di velocità: è quindi compatibile con PS5.

L'SSD Samsung MZ-V8P2T0B 980 PRO è stato più volte in sconto nel corso degli ultimi mesi, posizionandosi prima intorno ai 360€ e poi sui 338€. Ora, però, ha raggiunto il proprio prezzo più basso da tempo sulla piattaforma Amazon. Se siete in cerca di un SSD compatibile con PS5, potrebbe essere una buona occasione per recuperarne uno.

Passando ai dati tecnici, la velocità di lettura sequenziale del SSD Samsung MZ-V8P2T0B 980 PRO arriva fino a 7000 MB/s. La velocità di scrittura è invece 5.000 MB/s. L'interfaccia è PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c, con un fattore di forma M.2. Lo spazio di archiviazione è di 2 TB, più che sufficiente per installare vari dei giochi più grandi disponibili sul mercato. Il 980 PRO presenta un rivestimento in nichel per gestire al meglio il livello di calore del controller e un dissipatore di calore per un controllo termico efficace del chip NAND. È dotato inoltre di un avanzato algoritmo di controllo termico, 980 PRO gestisce il calore in modo autonomo per prestazioni durature e affidabili. Per ridurre al minimo le fluttuazioni di performance nel lungo periodo, la tecnologia Dynamic Thermal Guard mantiene la temperatura a livelli ottimali.

