Halo Infinite: la prossima beta è aperta a tutti gli Xbox Insider, forse anche a Steam

Halo Infinite espande ulteriormente il raggio d'azione delle sue prove generali con la prossima sessione di beta multiplayer, fissata dall'1 al 3 ottobre, che sarà aperta a tutti gli utenti Xbox Insider e forse anche agli utenti PC su Steam, anche se su quest'ultimo aspetto non ci sono ancora certezze.

Si tratta di un allargamento notevole della platea di pubblico potenziale, che dimostra come 343 Industries abbia intenzione di effettuare uno stress test su larga scala per Halo Infinite, in vista dell'uscita fissata per l'8 dicembre.



D'altra parte, la prossima sessione di beta prevista per questo fine settimana sarà incentrata sulla modalità Big Team Battle, dunque è chiaro che ci sarà bisogno di quanto più supporto possibile da parte dell'utenza per riempire al massimo gli slot delle partite, ma visto l'entusiasmo dimostrato finora per le fasi iniziali non dovrebbero esserci problemi a popolare i server.

Il fatto di poter accedere alla beta semplicemente da Xbox Insider semplifica in maniera notevole la procedura: per le fasi iniziali era infatti necessario prendere parte al programma specifico di Halo, con la sessione di prova che si svolgeva su invito, ovvero si doveva attendere una risposta da parte di Microsoft che consentiva l'accesso alla beta.

In questo modo, basta semplicemente accettare la procedura per diventare Xbox Insider in maniera particolarmente snella: non ci dovrebbe essere bisogno di entrare nei vari ring Omega, Beta o Alpha di Xbox, basta semplicemente scaricare l'app Xbox Insider Hub e accedere al download della beta da questa.

Brian Jarrard di 343 Industries ha anche riferito che il team sta valutando la possibilità di estendere la beta anche agli utenti Steam, riferendo di "rimanere in attesa", perché se tutto va bene ci sarà "un modo per farvi entrare", ma su questo arriveranno altri dettagli in seguito.



L'ultima sessione di beta si è svolta lo scorso weekend, incentrata sulla modalità Arena Slayer 4v4, riscuotendo ottimi consensi presso la community e dimostrando anche una notevole evoluzione tecnica di Halo Infinite, come dimostrato anche dal video confronto tra le versioni Xbox Series X|S e Xbox One.