Netflix: serie TV e film più visti, classifica ufficiale svelata

In una mossa inaspettata, il co-CEO e CCO di Netflix - Ted Sarandos - ha condiviso una classifica delle serie TV e dei film più visti su Netflix. Il tutto è avvenuto durane la conferenza Code. Vediamo tutti i dettagli.

Classifica delle serie TV più viste su Netflix per numero di spettatori/account:



Bridgerton Stagione 1 - 82 milioni Lupin Parte 1 - 76 milioni The Witcher Stagione 1 - 76 milioni Sex/Life Stagione 1 - 67 milioni Stranger Things 3 - 67 milioni La casa di carta Parte 4 - 65 milioni Tiger King Stagione 1 - 64 milioni La regina degli scacchi - 62 milioni Sweet Tooth Stagione 1 - 60 milioni Emily in Paris Stagione 1 - 58 milioni

Ecco invece la classifica dei film più visti su Netflix, sempre per numero di spettatori/account:



Extraction - 99 milioni Bird Box - 89 milioni Spenser Confidential - 85 milioni 6 Underground - 83 milioni Muder Mistery - 83 milioni The Old Guard - 78 milioni Enola Holmes - 77 milioni Project Power - 75 milioni Army of the Dead - 75 milioni Fatherhood - 75 milioni

The Witcher - Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill

Precisiamo che questi dati sono basati sul numero di account che hanno guardato almeno due minuti della serie TV o del film entro i primi 28 giorni su Netflix. La compagnia ha però indicato anche le classifiche per numero di ore.

Vediamo le serie TV Netflix più viste per numero di ore di visualizzazione, calcolate entro i primi 28 giorni dalla pubblicazione:



Bridgerton Stagione 1 - 625 milioni La casa di carta Parte 4 - 619 milioni Stranger Things 3 - 582 milioni The Witcher Stagione 1 - 541 milioni 13 Stagione 2 - 496 milioni 13 Stagione 1 - 476 milioni You Stagione 2 - 457 milioni Stranger Things 2 - 427 milioni La casa di carta Parte 3 - 426 milioni Ginny & Georgia Stagione 1 - 381 milioni

Ecco invece i film Netflix più visti per numero di ore, sempre calcolate nei primi 28 giorni dopo la pubblicazione:



Bird Box - 282 milioni Extraction - 231 milioni The Irishman - 215 milioni The Kissing Booth 2 - 209 milioni 6 Underground - 205 milioni Spenser Confidential - 197 milioni Enola Holmes - 190 milioni Army of the Dead - 187 milioni The Old Guard - 186 milioni Muder Mystery - 170 milioni

Diteci, quali di queste serie TV e film Netflix avete visto e apprezzato? Vi ricordiamo inoltre che è in arrivo Cobra Kai 4, come così The Witcher Stagione 2.