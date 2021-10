God of War: Ragnarok, il nuovo trailer doppiato in italiano

God of War: Ragnarok si mostra con il nuovo trailer, quello che abbiamo visto durante il PlayStation Showcase 2021, alcuni giorni fa, ma in questo caso doppiato in italiano.

Rinviato per via delle condizioni del doppiatore originale di Kratos, God of War: Ragnarok approderà nel corso del 2022 su PS5 e PS4, e come tutte le esclusive Sony vanterà anche un doppiaggio in italiano di ottima qualità.

Il video ci introduce agli eventi di questo atteso sequel e alle nuove minacce che Kratos e suo figlio Atreus dovranno affrontare, in particolare l'arrivo del potente dio del tuono della mitologia nordica, Thor.

Ritroveremo dunque Pierluigi Astore nei panni del protagonista del gioco e Leonardo Della Bianca in quelli di Atreus, ma soprattutto sembra proprio che la voce di Thor appartenga a Luca Ward.